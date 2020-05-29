2020/05/29 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، استئناف مسابقة الكأس أواخر الشهر المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكلترا : تحديد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكلترا : تحديد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).