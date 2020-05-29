2020/05/29 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي:توضيح حول ما يتم تداوله بخصوص مستشفى اليرموك التعليمي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الكرخ يصدر توضيحاً عن اليرموك: سنمنح إجازة لمن دب في نفسه الخوف ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الكرخ يصدر توضيحاً عن اليرموك: سنمنح إجازة لمن دب في نفسه الخوف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).