جريمة غامضة في بغداد والداخلية تكشف تفاصيل مثيرة

2020/05/29 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الداخلية، عن تسجيلها جريمة قتل "غامضة" في العاصمة بغداد.

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