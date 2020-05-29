اللجنة المالية النيابية تطالب بعدم الاستقطاع من رواتب الموظفين

2020/05/29 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء بعدم الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة واللجوء الى الايرادات الأخرى.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح إن الموظفين يعتمدون وبشكل اساس في حياتهم على رواتبهم المصدر الوحيد للعيش اضافة الى استقطاعات القروض والسلف والايجار التي سيتعثر تسديدها في حال تنفيذ الاستقطاعات، مبينا أن هذا الاجراء يتسبب بكوارث اقتصادية كبيرة تمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع وعوائلهم.

وأشار ذيبان الى أن رواتب الموظفين اقرت بقانون وان هذا الاجراء يعتبر خرقا للدستور والقانون، لافتا الى أن الحكومة لديها وارادات مالية كبيرة غير النفط من منافذ حدودية والجمارك والضرائب واجور الدوائر التابعة لوزارة النفط من محطات تعبئة البنزين والماء والكهرباء وغيرها من الواردات.

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