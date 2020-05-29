الصيدلي يطالب خلية الأزمة بشمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام العبور

2020/05/29 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب محمد اقبال الصيدلي، خلية الازمة الحكومية بشمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام العبور لهذا العام اسوة ببقية المراحل الاخرى.

وقال الصيدلي في تصريح، إن ضعف إمكانات الدوائر الخدمية والصحية بتحقيق هدف الدولة الأسمى في الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة يتطلب قيام خلية الازمة الحكومية بشمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بنظام العبور لعدم وجود اعتبارات تتعلق بمعدلاتهم.

ودعا الصيدلي وزارة التربية الى ان تكون قراراتها أكثر فاعلية وتتناسب مع حجم الاشكالات الطبية التي يعاني منها البلد.

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