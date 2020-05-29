الخارجية الأميركية تخصص 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي إعلامي بتنظيم داعش

2020/05/29 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم داعش الإرهابي محمد موسى رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان البرنامج التابع لها والمسمى ” المكافآت من أجل العدالة”، خصص نحو ثلاثة ملايين دولار لأية معلومات تؤدي إلى رمضان القائد البارز بالتنظيم الذي يعرف أيضا باسم أبو بكر الغريب، وهو من اقدم مسؤولي الإعلام بالتنظيم والمشرف على عملياته الإعلامية اليومية، وإدارة شبكته حول العالم، والذي يلعب دورا رئيسا في عمليات الدعاية وتجنيد عناصر التنظيم وتوجيههم، وإنتاج مقاطع الفيديو والمنشورات وعرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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