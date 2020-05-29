ديمبلي بطل مفاوضات برشلونة ويوفنتوس

2020/05/29 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة، بات بطل مفاوضات النادي الكتالوني مع يوفنتوس بشأن عقد صفقة تبادلية.وكان آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، رفض مؤخرًا الانتقال إلى يوفنتوس نظير ارتداء ميراليم بيانيتش نجم السيدة العجوز، لقميص البارسا.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن يوفنتوس يرغب حاليًا في ضم ديمبلي وأرتورو فيدال من النادي […]

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