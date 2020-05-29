تراجع أسعار النفط بعد بيانات أميركية عن مخزونات الخام

2020/05/29 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات رسمية مفاجئة عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات من تراجع الطلب مع زيادة في المعروض.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.60% إلى 33.17 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” فهبطت بنسبة 0.62% إلى 35.07 دولار […]

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