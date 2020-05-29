القبض على معاون

2020/05/29 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الرد السريع بالعراق اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ما يسمى بـ"والي تلعفر" ومساعده لدى تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك....

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