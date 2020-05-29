 دراسة.. مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

2020/05/29 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخرا أن الأشخاص المصابين بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا الجديد بنحو مرتين مقارنة بغير المصابين به.ووفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، فإن مرضى السرطان هم أكثر عرضة للوفاة بمرض كوفيد-19 بمرتين مقارنة بالمصابين بالوباء من غير المصابين بالسرطان.وبينت الدراسة، التي اعتمدت على بيانات تعود إلى […]

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