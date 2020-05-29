تأسيس”الفيلق الخامس” بالسويداء: الفوضى الإيرانية تعرقل المخططات الروسية في جنوب سوريا

2020/05/29 | 14:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن دخول #روسيا إلى محافظة #السويداء يعود إلى نهاية عام 2016، إلا أن محاولات تشكيل جناح عسكري مرتبط بـ”الفيلق الخامس” تأخرت حتى منتصف عام 2018، ومع هذا لم تفلح روسيا حتى اللحظة في خلق…

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