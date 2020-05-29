أربيل تصدر تعليمات وقائية جديدة ضد كورونا وتحدد آليات دخول المواطنين للمحافظة

2020/05/29 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت غرفة العمليات بمحافظة أربيل، عددا من القرارات الرامية الى مواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.

وأصدرت غرفة العمليات بيانا تضمن إلزام سائقي مركبات الأجرة ونقل الركاب، باستخدام الكمامات الواقية وتطبيق جميع التدابير الوقائية الأخرى، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ومعاقبة المخالفين لذلك، وإبلاغ جميع مراكز التسوق والمحلات والأماكن العامة، بتنفيذ الإرشادات الصحية من قبل العاملين فيها والمتبضعين.

وكشف البيان عن آليات دخول المواطنين إلى أربيل، من محافظات العراق الأخرى والتي تتضمن الالتزام بالحجر الصحي لمدة ثمان وأربعين ساعة، والبقاء في المنزل حتى بعد ظهور نتيجة الفحص، على ان يستثنى من ذلك الذين يحملون وثيقة صادرة قبل أربع وعشرين ساعة من دخولهم المحافظة تثبت عدم أصابتهم بالفيروس، والخضوع للحجر الصحي، فيما ألزم البيان أهالي محافظات الإقليم والإدارات المستقلة الراغبين بالدخول إلى أربيل بالحصول على رخصة من خلال نظام الأجازة الإلكترونية عبر موقع وزارة داخلية الإقليم.

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