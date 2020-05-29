حاتمي : السماح للولايات المتحدة بالتواجد في الخليج يعتبر خطأ استراتيجيا

2020/05/29 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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حذر وزير الدفاع الإيراني امير حاتمي الولايات المتحدة الأميركية من الاستمرار في التدخل بأمن منطقة الخليج.

وقال حاتمي إن أمن الخليج يمثل مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة وهي المسؤولة عن ضمان الاستقرار فيه، مشيرا الى ان السماح للولايات المتحدة الأميركية بالتواجد في المنطقة والتدخل في شؤونها يعتبر خطأ استراتيجيا.

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