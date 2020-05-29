2020/05/29 | 15:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان العراق تحذر مواطنيها من التراخي بإجراءات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان العراق تحذر مواطنيها من التراخي بإجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان العراق تحذر مواطنيها من التراخي بإجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).