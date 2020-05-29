اعتقال شخصين تورطا بقتل مواطنا في بغداد بعد ساعات وقوع الجريمة

2020/05/29 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن تمكنها من اعتقال شخصين تورطا بقتل مواطنا في بغداد بعد اقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قبل قائد شرطة بغداد القت مفارز مركز شرطة الجعيفر […]

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