العثور على ثلاث جثث بالبصرة وانتحار شخصين في كركوك وبغداد

2020/05/29 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الجمعة بالعثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان البصرة سجلت امس العثور على ٣ جثث مجهولة في مناطق مختلفة، من دون تفاصيل اخرى

الى ذلك اقدم شخص يعمل بتجارة الحبوب الزراعية في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح ناري.

وقال مصدر امني ان ذلك الشخص يُدعى (ع، خ، ح) تولد عام 1976 اطلق النار على نفسه وتحديدا في منطقة الرأس من الجسد ليفارق الحياة في الحال.

وبين المصدر انه تم العثور على سلاح صيد بالقرب من الجثة، مشيرا الى ان الشرطة فتحت تحقيق بالحادث واخذت بصمات للضحية.

وعلى صعيد مواز قال مصدر امني اخر، ان شخصا يُدعى (أ.أ) تولد ٢٠٠٠ انتحر بواسطة شنق نفسه داخل احدى غرف منزله ضمن شارع البدالة في منطقة الغزالية ببغداد.

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