رحيل رئيس الوزراء المغربي الاسبق عبدالرحمن اليوسفي

2020/05/29 | 15:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار البيضاء -الزمان غيب الموت اليوم ، الجمعة ،رئيس الوزراء المغربي الاسبق عبدالرحمن اليوسفي بالدار البيضاء عن عمر يناهز 96 عاماً،.ونعاه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني في موقعه الرسمي .وكان الوضع الصحي للوزير الأول المغربي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي تدهور منذ بداية الأسبوع الماضي، ونقل على إثر ذلك إلى أحد المستشفيات بالدار […]

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