مصادر تنفي لـ «الحل نت» إنشاء روسيا قاعدة عسكرية في «المالكية» شمال شرقي سوريا

2020/05/29 | 15:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مصادر محلية من ريف مدينة ديريك-(المالكية) أقصى شمال شرقي سوريا، بناء القوات الروسية قاعدة عسكريّة لها في ريف المدينة، حيث شهدت المنطقة مرور دورية بمحاذاة الحدود السورية التركية وصولا إلى القامشلي.وأفادت مصادر محلية…

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