التوحش ضد المرأة يزداد ضراوة ! - عبدالله صالح

2020/05/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح أفادت وسائل اعلام محلية يوم الأربعاء الماضي 27 / 5 / 2020 في نشراتها المسائية قيام رجل بقتل زوجته في كربلاء عن طريق تهشيم جمجمتها بالمطرقة ومن ثم حرق جثتها ، وفي مدينة الغزالية / بغداد دخل عدد من الرجال دار أحد عمال المخابز بعد أن تأكدوا بان العامل قد غادر البيت ليلتحق بعمله، فقاموا برش مادة التيزاب على وجه زوجته البالغة من العمر 28 عاما وهي أم لثلاثة أطفال مما أدى الى إصابة عينها اليمنى بالعمى ......





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