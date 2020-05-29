الوطنية الديمقراطية وكفاح اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم

2020/05/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم ايتميز الفكر السياسي التقدمي بتعدد تياراته الفكرية والسياسية المتجاوبة وسمات الدولة الوطنية وطبيعة النظام الدولي السائد، وبهذا المسار جرى انتقال اليسار الاشتراكي من مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الى مشروع الوطنية الديمقراطية الذي تشترطه وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية.



استنادا الى ذلك الانتقال نحاول تحديد سمات الفكر السياسي لمشروع الوطنية الديمقراطية الهادف لتفعيل الكفا ......





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