القبض على ارهابي انتحل صفة راعي اغنام

2020/05/29 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار القت الاستخبارات للعسكرية القبض على ارهابي بعد هروبه من مناطق حزام بغداد الجنوبي باتجاه غرب الرطبة بالانبار منتحلا صفة راعي اغنام .وذكر بيان المديرية انه بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى من القاء القبض على احد الارهابيين الهاربين من مناطق حزام بغداد الجنوبي ( صدر اليوسفية ) باتجاه غرب الرطبة بالانبار منتحلا صفة راعي غنم في محاولة بائسة للافلات من قبضة الاستخبارات العسكرية التي كانت تتعقبه وترصد تحركاته وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب.

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