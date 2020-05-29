الاقتصاد التركي ينمو في الربع الأول من العام الجاري

2020/05/29 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة “الأناضول”، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي حقق نموا في الربع الأول من العام الجاري، رغم أزمة كورونا.وقالت الوكالة، إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% في الأشهر الثلاثة من العام الجاري.وفي شهر مارس بدأت دول في العالم بفرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا ما أثر سلبيا على الأنشطة الاقتصادية.انتهى2

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