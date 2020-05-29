ديالى تعلن عن تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/29 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 حالة اصابة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر، ان” صحة ديالى استلمت نتائج 55 حالة اشتباه بفيروس كورونا وكانت 13 حالة منها موجبة اي مصابة لافتا الى ان خارطة توزيع المصابين كانت كالاتي 3 حالات في خان اللوالوة و2 في زاغنية […]

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