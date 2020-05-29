النجف تصدر توضيحاً بشأن حجر 25 وافداً من أهالي الديوانية

2020/05/29 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة (29 أيار 2020)، بياناً بشأن حجر 25 شخصاً كانوا قادمين من الخار...





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