بينها اتحاد العراق.. الآسيوي يبحث مع الاتحادات الوطنية نظام دوري الأبطال

2020/05/29 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع خطته لاستئناف النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا 2020 بعد توقفها لأكثر من شهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما خاطب الاتحاد الآسيوي جميع الاتحادات الوطنية بشأن النظام الجديد للبطولة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه "سيتم مناقشات جميع المقترحات لعودة المسابقة القارية خلال الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل مع الاتحاد المحلية لمعرفة آرائها حولها والاستماع إلى مقترحاتها".

وأضافت الصحيفة أن "الاتحاد القارى اقترح استكمال دورى أبطال آسيا فى الموسم الجارى بنظام التجمع، مع إقامة الأدوار النهائية من المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تحديد الموعد المبدئي لعودة البطولة القارية أواخر آب المقبل"، موضحة أن "الاجتماع سيبحث كذلك عددًا من الأمور المتعلقة بالبطولة".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت أيضا إلى أن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، يدرس إقامة المباريات المتبقية من مسابقة دورى أبطال آسيا بالنسخة الحالية 2020 عبر نظام التجمع فى آب المقبل.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن:" الاتحاد الآسيوى خاطب الاتحادات الوطنية المشاركة فى النسخة الحالية دورى الأبطال لاستشارتها بشأن إقامة بقية دور المجموعات بنظام التجمع بإقامة مباريات كل مجموعتين فى دولة واحدة".

يشار الى ان فريق الشرطة العراقي يلعب في المجموعة الاولى من البطولة الاسيوية ويحتل المركز الرابع والاخير، الى جانب الاهلي السعودي متصدر المجموعة، والوحدة الاماراتي الوصيف، واستقلال طهران ثالثا.

بغداد اليوم- متابعة

أطلق مجلس إدارة نادي برشلونة الإسبانى مبادرة تضامنية مع الجماهير خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو" من الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليغا" فى الموسم الحال

بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن عودة البطولة من جديد، يوم 20 حزيران المقبل بعد الحصول على موافقة الحكومة الإيطالية.

وأعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لرابطة الكالتشو باستئناف النشاط الكروي، بعد تطبيق كافة الإجر

بغداد اليوم/ خاص

نفى مصدر من داخل الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم اليوم الخميس،( 28 مايس 2020) الانباء التي اشارت الى احتجاز رئيس الهيأة اياد بنيان من قبل السلطات الصحية في مدينة اربيل .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "

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