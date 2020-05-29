إنييستا : هذا الهدف ساعدني ضد الاكتئاب

2020/05/29 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، الفائز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، مرة أخرى عن الاكتئاب، الذي كان مريضا به لما يقرب من عام.

وقال إنييستا (36 عاما) لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية، إن الهدف الذي سجله في الوقت الإضافي أمام المنتخب الهولندي (1-0)، في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، كان بداية التحسن.

وأوضح لاعب البلوجرانا السابق، أن وفاة أحد أصدقائه في عام 2009، كانت السبب وراء مرضه.

وأضاف إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، أنه كان من الجيد للغاية، الحصول على مساعدة وعلاج متخصص.

وأكد أن هذه المرحلة أصبحت جزءا من الماضي، متابعا: “إنها مرحلة جعلتني شخصا أقوى وأفضل..



اليوم أشعر أنني أتمتع بالامتياز، ولدي عائلة رائعة”.

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