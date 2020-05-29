الزراعة النيابية: استمرار حرائق الأراضي الزراعية استهانة بالقانون

2020/05/29 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون […]

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