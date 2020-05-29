لأول مرة.. العلماء يحددون مكان الإجهاد في الدماغ

2020/05/29 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد العلماء أين يعيش الإجهاد في دماغ الإنسان لأول مرة، عن طريق مسح لتتبع مصدر الضغط النفسي الناجم عن سلسلة من الصور المثيرة التي عرضت على 30 متطوعا.ووجدت الدراسة، أن أصل الإجهاد جاء من منطقة تسمى الحُصين، والتي تشارك بشكل كبير في تنظيم الدافع والعاطفة والذاكرة.ووقع إجبار المشاركين على النظر إلى الصور المقلقة، مثل الوجوه […]

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