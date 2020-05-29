2020/05/29 | 15:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
عد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.
وقال الشمري في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون إداتها […]
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عد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.
وقال الشمري في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون إداتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: استمرار حرائق الأراضي الزراعية استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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