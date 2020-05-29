الشمري: استمرار حرائق الأراضي الزراعية استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي 

2020/05/29 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.وقال الشمري في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف عن الأعمال الإرهابية والتي قد تكون إداتها […]

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