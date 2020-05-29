2020/05/29 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يوجه كتابا الى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات لدعم منصات الامتحان الإلكتروني وتوفير الإنترنت مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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