2020/05/29 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نواب عراقيون أن هناك توجهات داخل البرلمان لتشريع قانون يدين السعودية لإرسالها الارهابيين الى البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عراقيون يطالبون بمحاكمة السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عراقيون يطالبون بمحاكمة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).