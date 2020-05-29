الكشف عن حقيقة عرض ريال مدريد الجنوني لضم بوجبا

2020/05/29 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، حقيقة تقديم ريال مدريد لعرض ضخم، من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وكانت تقارير بريطانية قد زعمت أن الميرنجي عرض ضم بوجبا مقابل انتقال 4 لاعبين إلى الشياطين الحمر، وهم مارتن أوديجارد وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، […]

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