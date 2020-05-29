إصابة لاعب دولي سابق بفيروس كورونا

2020/05/29 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصيب اللاعب الدولي السابق، غسان رؤوف، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال شق اللاعب بسام رؤوف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “شقيقي غسان رؤوف اجرى الفحوصات الطبية رفقة عائلته في السويد”.وأوضح ان “غسان شعر بصداع وارتفاع شديد بدرجات الحرارة حيث كانت النتائج إيجابية وتأكد إصابته بالفيروس وهو يمر بحالة حرجة الان”.يذكر ان […]

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