نجم دفاع اسود الرافدين يرفض عرضاً للاحتراف في الهند

2020/05/29 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، سعد ناطق، عرضاً للاحتراف في الدوري الهندي.وقال مصدر مقرب من ناطق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المدافع سعد ناطق تلقى عرضاً للاحتراف مع بطل الدوري الهندي اتلتيكو ديل كولكاتا”.واوضح ان “ناطق قرر رفض العرض كونه لا يلبي طموحاته وليس ضمن اهتماماته”، مبيناً ان “ناطق يمتلك عرضاً […]

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