2020/05/29 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قبل شهر تقريباً، قال #وزير_الصحة العراقي السابق #جعفر_علاوي، إن عدد الإصابات لن يتخطى حاجز 2000 إصابة في #العراق، إلا أن الإصابات تجاوزت حاجز الخمسة آلاف حتى أمس الخميس.وجرّاء ذلك، تستعد المحافظات العراقية إلى…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات عراقية جديدة لمواجهة “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات عراقية جديدة لمواجهة “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).