مظاهرات تعم عفرين على خلفيّة انتهاكات الفصائل المدعومة تركيّاً

2020/05/29 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي اليوم الجمعة مظاهرة جابت شوارع المدينة للنازحين والمهجرين المقيمين في المدينة، وذلك احتجاجاً على انتهاكات فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من قبل القوّات التركيّة.وتحوّل تشييع أحد أهالي ريف…

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