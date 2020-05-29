صحة دهوك توجه نداء للعائدين من بغداد بعد 14 آيار

2020/05/29 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الجمعة الاشخاص العائدين من العاصمة بغداد الى اخضاع انفسهم للفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم من عدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم "ندعو المواطنين العائدين للمحافظة من العاصمة بغداد بعد تاريخ 14 من شهر آيار الجاري الى زيارة المستشفيات، واخضاع انفسهم للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا".

وسجلت دهوك مؤخرا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد وقت قصير على خلوها منه بسبب عودة اشخاص من العاصمة بغداد تم التأكد من انهم حاملون للفيروس المستجد.

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