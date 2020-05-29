طلبة في الدراسات العليا يرفضون

2020/05/29 | 16:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلب الامتحان الإلكتروني بيئة هادئة وهو ما لم يتوفر لدى الكثير من طلبة الدراسات العليا

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