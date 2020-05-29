فيسبوك يصدر قرارا مهما بخصوص أصحاب الصفحات ذات الانتشار الواسع

2020/05/29 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.قررت إدارة موقع فيسبوك إلزام أصحاب الحسابات الشخصية، التي يشهد محتواها انتشارا واسعا، تقديم إثبات للتحقق من شخصياتهم، لتقليل عمليات انتحال الصفة والتشهير الإعلامي.وتسعى إدارة فيسبوك من خلال هذه الخطوة، إلى ضمان أن يكون المحتوى الذي يشاهده مستخدم الموقع أصيلا وحقيقيا قدر الإمكان ومقدما من قبل أشخاص حقيقيين، وليس روبوتات تنشر بشكل آلي، […]

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