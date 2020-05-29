أطنان من المساعدات الطبية الاماراتية الى اقليم كردستان العراق

2020/05/29 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان أعلنت دولة الإمارات عن إرسالها طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار القنصل العام للإمارات لدى إقليم كردستان العراق، أحمد الظاهري، أن “المساعدات سيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز […]

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