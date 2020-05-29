ما حكاية حجر 25 شخصاً في النجف وفدوا من الخارج؟

2020/05/29 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – الزمان أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة ، بياناً بشأن حجر 25 شخصاً كانوا قادمين من الخارج وهم من أهالي محافظة الديوانية.وذكرت الدائرة في بيان اليوم، أنه “إشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص نقل 25 مصابا بفيروس كورونا من محافظة الديوانية الى النجف الاشرف، نود ان نوضح […]

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