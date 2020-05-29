الديوانية تعلن مجموعة قرارات بينها موعد الامتحانات على خلفية الوضع الوبائي للمحافظة

2020/05/29 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية أعلنت خلية الأزمة في الديوانية، اليوم الجمعة، مجموعة قرارات وتوصيات وذلك على بناء على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.وعقدت الخلية برئاسة محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الديوانية 13 إصابة 3 إصابات من الشامية و5 إصابات من الحمزة الشرقي و3 في الزراعيين وواحدة في الحي العصري وواحدة في حي الجمهوري".وأضاف الشعلان، أن "إجراءات المسح الميداني والفحص العشوائي مستمرة لمناطق عموم المحافظة"، مشيرا الى "بدء العمل بجهاز PCR لزيادة أعداد النماذج التي يتم فحصها وسرعة الكشف عنها".وتابع، أن "العمل بدأ على إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشافين من الوباء لوضع معالجات نفسية واجتماعية من قبل المؤسسات الاكاديمية والطبية المختصة".وقررت خلية الازمة في الديوانية، "إستمرار تطبيق حظر التجوال التام والشامل في عموم مناطق المحافظة الى إشعار آخر بحسب قرارات خلية الأزمة المركزية، والاستمرار التشديد على العزل المناطقي وتكثيف إجراءات المسح الميداني لكل منطقة".وتابعت الخلية، أن "إمتحانات نصف السنة المتبقية المؤجلة للصفوف غير المنتهية تبدأ يوم السبت القادم 2020/6/6"، مشيرة الى "إعادة انتشار نقاط التفتيش الداخلية للأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتشديد على السيطرات الخارجية لغلق المنافذ والطرق النيسمية غلقاً تاماً بين الديوانية والمحافظات المجاورة النجف وبابل والمثنى".وقررت خلية الديوانية، "الحد من التجمعات ومتابعة المقاهي والمطاعم ومحلات الحلاقة واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين".

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