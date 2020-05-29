“مجموعة فضائح” تقود الى اعتقال حكم دوري أبطال أوروبا

2020/05/29 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ألقت الشرطة في البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، القبض على الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش، للاشتباه في انتمائه لعصابة مخدرات ودعارة.واعتقل فينسيتش، الذي قاد بعض المباريات الأوروبية في الفترة الأخيرة بالدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا كان أبرزها مواجهة ليفربول وجينك في دور المجموعات هذا الموسم.وتم اعتقال الحكم المعروف اثناء وجوده في كابينة […]

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