لقطات “لا مثيل لها من ساحة حرب”: اعتقال فريق CNN في احتجاجات مينسوتا،،والحاكم يعتذر

2020/05/29 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعتقلت قوات الامن في مدينة مينيبوليس بولاية مينيسوتا الامريكية، اليوم الجمعة، فريق قناة سي ان ان خلال تغطية حية لاحتجاجات المندلعة منذ الثلاثاء الماضي.واوقفت الشرطة مراسل عمر خمينيز والمنتج المرافق له ومصوره، من دون تبيان الاسباب لساعات قبل ان تطلق سراحه فيما بعد.Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew […]

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