2020/05/29 | 16:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز غالبا ما يكون انتفاخ المعدة نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الغازية، وعادة ما يبلغ الناس عن الحالة على أنها إحساس بانتفاخ ممتد في البطن مع تقلصات مؤلمة.ولمنع هذه الحالة وضمان معاناة أقل من الانتفاخ المزعج، حاول أن تتذكر هذه الأخطاء الثلاثة.– تناول الطعام بسرعة قالت Medical News Today: “إن الأكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتنب من 3 اخطاء تسبب انتفاخ المعدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتنب من 3 اخطاء تسبب انتفاخ المعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).