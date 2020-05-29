الصحة السعودية: تسجيل 17 وفاة و1581 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/29 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سجلت السعودية اليوم الجمعة انخفاضا لليوم السابع على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد برصد السلطات الصحية أقل من 1.6 ألف حالة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.

بغداد اليوم- الديوانية

لوحت خلية الأزمة بمحافظة الديوانية، الجمعة (29 ايار 2020)، بعودة الحياة إلى طبيعتها شريطة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، فيما أشارت الى اعتماد الحظر للأفراد.

وقال رئيس الخلية ومحافظ الديوانية، زهير ال

بغداد اليوم-النجف

أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة (29 أيار 2020)، بياناً بشأن حجر 25 شخصاً كانوا قادمين من الخارج وهم من أهالي محافظة الديوانية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل

بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر طبي من محافظة النجف، الجمعة (29 أيار 2020)، بتسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في دائرة صحة النجف، سجلت اصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من

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