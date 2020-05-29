اكتشاف ما عرف باقدم حشرة مسجلة في العالم!

2020/05/29 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أقدم “حشرة” مسجلة في العالم، وهي “مليبيدس” متحجرة عمرها 425 مليون عام.وكُشف عن البقايا المتحجرة في جزيرة كيريرا الاسكتلندية، وتشير إلى أن الحشرات والنباتات تطورت بشكل أسرع بكثير مما اعتُقد سابقا.وبعد تحليل الكائن المتحجر، قرر الفريق أن المخلوقات القديمة تركت البحيرات للعيش في النظم البيئية للغابات […]

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