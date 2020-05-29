الكشف عن حراك برلماني لمحاسبة الحكومة السابقة وفتح ملف قتل المتظاهرين

2020/05/29 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب ، رياض التميمي، اليوم الجمعة، عن حراك برلماني لفتح ملفي "الفساد" وقتل المتظاهرين في وزارة الداخلية في حكومة ‏عادل عبد المهدي السابقة‎.‎وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انه "توجد ثلاثة ملفات في وزارة الداخلية، أولها قتل المتظاهرين، باعتبار وزير ‏الداخلية السابق كان رئيسا للخلية المختصة وسقط خلال التظاهرات الآلاف من الشهداء والجرحى".‎وأضاف أن "الملف الثاني هو ملف الفساد في الوزارة، أما الملف الثالث فيتعلق بعملية تدوير المدراء العامين والمناصب في الوزارة ‏بطرق غير مهنية".‎

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