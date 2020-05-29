الكربولي يعلق على التظاهرات في امريكا

2020/05/29 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلق رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الجمعة، على التظاهرات التي تدور الان في عدد من المدن الامريكية، مقارنا اياها مع ماحدث في العراق.وغرد الكربولي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "لم نسمع صوتاً امريكياً يشكك بوطنية المتظاهرين ضد تورط الاجهزة الامنية بقتل احد مواطنيهم، ولم يُتهم متظاهر بأنه ابن سفارة اجنبية!؟".​لم نسمع صوتاً امريكياً يشكك بوطنية المتظاهرين ضد تورط الاجهزة الامنية بقتل احد مواطنيهم، ولم يُتهم متظاهر بأنه ابن سفارة اجنبية!؟ #التظاهر_حق_راسخ_للشعب— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) May 29, 2020​​​

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