صحة الكرخ توضح بشأن تغيير هيكلية مستشفى اليرموك وتخصيصها للحجر الصحي

2020/05/29 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدر مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تغيير هيكلية مستشفى اليرموك، مؤكداً أن الدارة اتخذت قراراً بعدم تحويلها إلى مكان للعزل.وقال الحجامي في منشور، على صفحته، في “فيسبوك”، إن “مستشفى اليرموك التعليمي واحد من اكبر المستشفيات في العراق بسعة ٩٩٦ سريرًا يضم معظم الاختصاصات الطبية و فيه كثير […]

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